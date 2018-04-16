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«Ротор-Волгоград» уступил краснодарской «Кубани»
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«Ротор-Волгоград» уступил краснодарской «Кубани» 

АиФ Волгоград 2 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
«Ротор-Волгоград» в третий раз подряд не смог порадовать своих болельщиков. В матче на выезде с краснодарской «Кубанью» команда проиграла.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областного комитета спорта, сейчас волгоградские спортсмены вместе с несколькими конкурентами расположились на нижних строчках таблицы, где любой успех или неудача могут кардинально изменить всю ситуацию.
Отметим, если в матче с «Кубанью» «Ротор» проиграл со счетом 2:1, то предыдущие две игры с воронежским «Факелом» и курским «Авангардом» закончились вничью.
Смогут ли волгоградские футболисты изменить свое место в турнирной таблице, станет известно 21 апреля. В этот день у «Ротора» состоится игра с владивостокским клубом «Луч-Энергия». Матч пройдет на новом стадионе
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