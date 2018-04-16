В Копенгагене идёт семинар с целью совершенствования системы обучения тренеров 

С 16 по 19 апреля в Копенгагене проходит семинар УЕФА на тему «Обучение тренеров в условиях, приближенных к реальности».
В составе делегации РФС — заместитель директора Центра имени К. И. Бескова Вадим Визе, инструкторы РФС, а также преподаватели Центра Бескова Николай Кочешков, Алексей Орлов, кандидат педагогических наук, преподаватель Академии тренерского мастерства Никита Шагин и старший тренер Академии ФК «Зенит» Иван Шабаров.
Данный семинар УЕФА, который проводит Федерация футбола Дании, направлен на совершенствование системы обучения тренеров национальными футбольными федерациями.
Московская федерация футбола планирует проведение серии семинаров для тренеров, где своими знаниями поделятся участники Европейского футбольного форума.