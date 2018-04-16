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В районе Старое Крюково для жителей района Старое Крюково провели экологическую игру «Сохрани Землю»
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В районе Старое Крюково для жителей района Старое Крюково провели экологическую игру «Сохрани Землю» 

Управа района Старое Крюково 1 час назад
Фото: Управа района Старое Крюково
14 апреля 2018 года специалистами ГБУ «Славяне» для жителей района Старое Крюково в рамках общегородского субботника была проведена экологическая игра «Сохрани Землю».
Мероприятие проходило в форме квеста в пять этапов. Все участники разделились на команды. На каждом этапе нужно было собрать определенный тип мусора за отведенное время:
— бутылки;
— крышки и пластмасса;
— бумага;
— блестящий мусор;
— железо.
После каждого этапа командам предлагалось обменять собранный мусор на специальные жетоны. В завершении игры был проведен аукцион: на заработанные жетоны команды «покупали» сувениры (фломастеры, значки, шоколадные батончики). Участники, собравшие больше всего мусора, получили сладкие подарки.
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