Андрей Разин: Объединение Зарипова с Галиевым и Ткачевым значительно усилило атакующий потенциал звена

Эти хоккеисты лидируют в нынешнем розыграше Кубке Гагарина по показателю полезности.

— Станислав неплохо проводит этот плей-офф, оправдывая авансы, которые выдавались ему на старте сезона, — сказал Разин . — Радует и Ткачев, у которого первая часть сезона тоже не задалась. На мой взгляд, повышению результативности способствовало решение Зинэтулы Билялетдинова поставить к ним в звено Зарипова. Данис — человек с неординарным хоккейным мышлением, с умением отдать диагональный пас, сделать передачу из-за ворот и рискнуть в чужой зоне, что значительно усиливает атакующий потенциал этого звена.

Напомним, «Ак Барс» ведет в финальной серии Кубка Гагарина с ЦСКА со счетом 1-0.

Сегодня в 19:00 мск в столице Татарстана начнется вторая игра. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.