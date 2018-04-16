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Андрей Разин: Объединение Зарипова с Галиевым и Ткачевым значительно усилило атакующий потенциал звена
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Андрей Разин: Объединение Зарипова с Галиевым и Ткачевым значительно усилило атакующий потенциал звена 

Советский спорт 1 час назад
Эти хоккеисты лидируют в нынешнем розыграше Кубке Гагарина по показателю полезности.
— Станислав неплохо проводит этот плей-офф, оправдывая авансы, которые выдавались ему на старте сезона, — сказал Разин. — Радует и Ткачев, у которого первая часть сезона тоже не задалась. На мой взгляд, повышению результативности способствовало решение Зинэтулы Билялетдинова поставить к ним в звено Зарипова. Данис — человек с неординарным хоккейным мышлением, с умением отдать диагональный пас, сделать передачу из-за ворот и рискнуть в чужой зоне, что значительно усиливает атакующий потенциал этого звена.
Напомним, «Ак Барс» ведет в финальной серии Кубка Гагарина с ЦСКА со счетом 1-0.
Сегодня в 19:00 мск в столице Татарстана начнется вторая игра. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.
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