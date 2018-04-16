Окружной турнир по футболу пройдет в Покровском-Стрешневе

На стадионе « Красный Октябрь » в районе Покровское-Стрешнево во вторник, 17 апреля, состоится окружной турнир по футболу. На поле выйдут детские сборные районов СЗАО.

— К соревнованиям допускаются детские и юношеские команды по футболу 2004-2005 годов рождения. Состав команды — 10 человек, — пояснили в пресс-службе Центра физической культуры и спорта СЗАО.

Победители и призеры соревнований будут награждены кубками, дипломами и медалями соответствующих степеней.

Напомним, стадион «Красный Октябрь» располагается по адресу: улица Тушинская, владение 16. Турнир стартует в 18.00.