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Окружной турнир по футболу пройдет в Покровском-Стрешневе
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Окружной турнир по футболу пройдет в Покровском-Стрешневе 

Префектура СЗАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
На стадионе «Красный Октябрь» в районе Покровское-Стрешнево во вторник, 17 апреля, состоится окружной турнир по футболу. На поле выйдут детские сборные районов СЗАО.
— К соревнованиям допускаются детские и юношеские команды по футболу 2004-2005 годов рождения. Состав команды — 10 человек, — пояснили в пресс-службе Центра физической культуры и спорта СЗАО.
Победители и призеры соревнований будут награждены кубками, дипломами и медалями соответствующих степеней.
Напомним, стадион «Красный Октябрь» располагается по адресу: улица Тушинская, владение 16. Турнир стартует в 18.00.
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