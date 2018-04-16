Open Magic House — репортаж с турнира

Наш редактор побывал на оффлайн-сходке, посвященной Magic: The Gathering, где были рады не только бывалым картежникам, но и тем, кто впервые узнал, что рубашка — это не только предмет одежды. Делимся впечатлениями, рассказываем о партиях с нашими читателями и жалуемся, что теперь придется тратить деньги не на одни лишь игры.

Удивительно, как надуманное превосходство наших увлечений над чужими и наше узкое восприятие мира ограничивает наше же желание его познать. Живешь себе такой много лет, играешь в самые разные игры, вспоминаешь бурные деньки с D&D, смотришь фильмы и в ус не дуешь. А рядом существует еще одна реальность! Ей уже 25 лет, но твое знание о ней ограничивается «карты, нерды, два дайса» и увиденным в «Теории большого взрыва». Печальнейшее упущение, печальнейшее!

Разумеется, я видел партии в Magic: The Gathering раньше, слушал дивные рассказы о поездках на чемпионаты и даже (!) собирал карты, когда они волей судеб мне доставались. Однако сам никогда толком не играл и, тем более, в турнирах не участвовал, о чем ныне жалею. На той неделе мы делали распаковку наборов для новичков из дополнения «Доминария», приуроченного к юбилею ККИ, а также звали вас, читателей, на Magic Open House поиграть и пообщаться. Сказать, что я получил массу опыта в игре и океан эмоций — не сказать ничего.

У меня появилась как непредвиденная статья расходов, так и сфера, где я могу получать ранее невиданный опыт и, что важнее, удивляться. Такое дорогого стоит, когда ты видел в мире видеоигр так много, что большинство выходящих проектов тебя не цепляют вообще. Magic Open House мне постоянно напоминал то домашние посиделки с D&D, то партии в покер, то катки в условную Dota 2, а то и все одновременно. Шаблон рвется нещадно, когда тебя, всего такого бывалого и циничного, рвет в клочья 12-летний пацан.

Причем, в этом поединке (скорее уж избиении) было прекрасно все от начала до конца. Я, почти 30-летний падаван, сидел с тридцатикарточной колодой для новичков, когда ко мне подсел малолетний джедай и предложил сыграть. Он быстро смекнул, что о Magic: The Gathering я знаю ровно столько же, сколько он — о жизни в браке. Малец притащил нехилую коробку, где было неприличное количество колод, и тут я понял: «тобi п*зда, дружище». Так, собственно, и получилось. Взглянув на меня с долей жалости, он взял одну из самых примитивных колод и мы начали партию… которая закончилась моим разгромом очень быстро. После юный сенсей хвастался мне жемчужинами своей коллекции и рассказывал о нюансах рынка карт. Мол, смотри на покоцанные края и знай — это сильно уменьшает ценность карточки, а значит уже не сможешь продать ее за 20 долларов. Красная цена ей — 100 рублей. В 2018-м, когда младенцы пользуются смартфонами лучше родителей, 12-летний знаток ККИ вызывал у меня совершенно сюрреалистические чувства.

К чему сей рассказ? За несколько часов на Magic Open House я вспомнил славные дни, когда в совместной с друзьями игре ключевым было общение и живые эмоции, а не то возможность играть, сидя дома. Нет, я не призываю бросать сетевой гейминг, ведь он прекрасен. Я говорю о том, что в 2018-м можно и нужно чередовать комфорт (чай, компьютер, плед, домашний уют) и эмоции (LAN-сходки, интересные незнакомцы, дружеская атмосфера), а не ограничиваться одним лишь комфортом. Сетевые баталии в Overwatch прекрасны по-своему, но они воспринимаются иначе, когда твои друзья не в других концах города, а на диване буквально в метре от тебя.

Вспомните, чем для нас являются игры? Манящей неизвестностью и в то же время возможностью прыгнуть в нее, чтобы получить свою дозу восторга первооткрывателя. Magic: The Gathering и посвященные ей сходки — та же неизвестность, которая следует открыть для себя. Тем более, что открыть ее может каждый, неважно — 12 лет вам или 28.