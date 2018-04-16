Ещё
Open Magic House — репортаж с турнира
Далее:
Читайте также:
Ещё

Open Magic House — репортаж с турнира 

GameGuru 1 час назад
Фото: GameGuru
Наш редактор побывал на оффлайн-сходке, посвященной Magic: The Gathering, где были рады не только бывалым картежникам, но и тем, кто впервые узнал, что рубашка — это не только предмет одежды. Делимся впечатлениями, рассказываем о партиях с нашими читателями и жалуемся, что теперь придется тратить деньги не на одни лишь игры.
Удивительно, как надуманное превосходство наших увлечений над чужими и наше узкое восприятие мира ограничивает наше же желание его познать. Живешь себе такой много лет, играешь в самые разные игры, вспоминаешь бурные деньки с D&D, смотришь фильмы и в ус не дуешь. А рядом существует еще одна реальность! Ей уже 25 лет, но твое знание о ней ограничивается «карты, нерды, два дайса» и увиденным в «Теории большого взрыва». Печальнейшее упущение, печальнейшее!
Разумеется, я видел партии в Magic: The Gathering раньше, слушал дивные рассказы о поездках на чемпионаты и даже (!) собирал карты, когда они волей судеб мне доставались. Однако сам никогда толком не играл и, тем более, в турнирах не участвовал, о чем ныне жалею. На той неделе мы делали распаковку наборов для новичков из дополнения «Доминария», приуроченного к юбилею ККИ, а также звали вас, читателей, на Magic Open House поиграть и пообщаться. Сказать, что я получил массу опыта в игре и океан эмоций — не сказать ничего.
У меня появилась как непредвиденная статья расходов, так и сфера, где я могу получать ранее невиданный опыт и, что важнее, удивляться. Такое дорогого стоит, когда ты видел в мире видеоигр так много, что большинство выходящих проектов тебя не цепляют вообще. Magic Open House мне постоянно напоминал то домашние посиделки с D&D, то партии в покер, то катки в условную Dota 2, а то и все одновременно. Шаблон рвется нещадно, когда тебя, всего такого бывалого и циничного, рвет в клочья 12-летний пацан.
Причем, в этом поединке (скорее уж избиении) было прекрасно все от начала до конца. Я, почти 30-летний падаван, сидел с тридцатикарточной колодой для новичков, когда ко мне подсел малолетний джедай и предложил сыграть. Он быстро смекнул, что о Magic: The Gathering я знаю ровно столько же, сколько он — о жизни в браке. Малец притащил нехилую коробку, где было неприличное количество колод, и тут я понял: «тобi п*зда, дружище». Так, собственно, и получилось. Взглянув на меня с долей жалости, он взял одну из самых примитивных колод и мы начали партию… которая закончилась моим разгромом очень быстро. После юный сенсей хвастался мне жемчужинами своей коллекции и рассказывал о нюансах рынка карт. Мол, смотри на покоцанные края и знай — это сильно уменьшает ценность карточки, а значит уже не сможешь продать ее за 20 долларов. Красная цена ей — 100 рублей. В 2018-м, когда младенцы пользуются смартфонами лучше родителей, 12-летний знаток ККИ вызывал у меня совершенно сюрреалистические чувства.
К чему сей рассказ? За несколько часов на Magic Open House я вспомнил славные дни, когда в совместной с друзьями игре ключевым было общение и живые эмоции, а не то возможность играть, сидя дома. Нет, я не призываю бросать сетевой гейминг, ведь он прекрасен. Я говорю о том, что в 2018-м можно и нужно чередовать комфорт (чай, компьютер, плед, домашний уют) и эмоции (LAN-сходки, интересные незнакомцы, дружеская атмосфера), а не ограничиваться одним лишь комфортом. Сетевые баталии в Overwatch прекрасны по-своему, но они воспринимаются иначе, когда твои друзья не в других концах города, а на диване буквально в метре от тебя.
Вспомните, чем для нас являются игры? Манящей неизвестностью и в то же время возможностью прыгнуть в нее, чтобы получить свою дозу восторга первооткрывателя. Magic: The Gathering и посвященные ей сходки — та же неизвестность, которая следует открыть для себя. Тем более, что открыть ее может каждый, неважно — 12 лет вам или 28.
GameGuru: последние новости
Уфенок из Локомотива сыграет в крупном турнире по FIFA 18 Россия и СНГ отпразднуют юбилей Magic: The Gathering Дивизия Xbox одолела PlayStation в турнире по FIFA 18
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Челси» может купить Головина для Слуцкого
Овечкин на грани катастрофы52
На Ковальчука претендуют четыре клуба НХЛ
Роналду сделал откровенное признание о личной жизни8
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым22
Новости партнеров
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение