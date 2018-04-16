Салах обошёл Роналду в голосовании за автора лучшего гола в четвертьфинале Лиги чемпионов

Гол полузащитника «Ливерпуля» Мохамеда Салаха в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» признан самым красивым на этой стадии турнира по итогам голосования болельщиков.

Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Египтянин набрал 39% голосов в опросе.

Ранее сообщалось, что «Реал» готов судиться с теми, кто говорит, что клуб украл выход в полуфинал Лиги чемпионов.