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Салах обошёл Роналду в голосовании за автора лучшего гола в четвертьфинале Лиги чемпионов
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Салах обошёл Роналду в голосовании за автора лучшего гола в четвертьфинале Лиги чемпионов 

RT на русском 2 часа назад
Фото: LiveSport.Ru
Гол полузащитника «Ливерпуля» Мохамеда Салаха в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» признан самым красивым на этой стадии турнира по итогам голосования болельщиков.
Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Египтянин набрал 39% голосов в опросе.
На втором месте расположился гол в падении через себя нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду в первой встрече с туринским «Ювентусом». (30%). Тройку лучших замкнул дальний удар хавбека «Ливерпуля» Алекса Окслейд-Чемберлена (14%).
Ранее сообщалось, что «Реал» готов судиться с теми, кто говорит, что клуб украл выход в полуфинал Лиги чемпионов.
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