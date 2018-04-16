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Медали и кубки разыграли футболисты из Богородского
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Медали и кубки разыграли футболисты из Богородского 

Официальный сайт управы района Богородское 1 час назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
Первый весенний турнир по мини-футболу провел досуговый центр «Богородское».
Юные футболисты из Богородского во вторник, 10 апреля, приняли участие в первом в этом году турнире, посвященном Дню здоровья. За призы ДЦ «Богородское» сражались несколько любительских команд. Многие занимаются в спортивных секциях и для них игры в турнире были не первыми, а вот некоторые ребята впервые сражались за медали и кубки. И у них получилось.
Все спортсмены показали неплохую для начала весны спортивную форму, командные взаимодействия и стремление добиться победы.
Победили, конечно же, сильнейшие. По окончании турнира команды и футболисты получили заслуженные призы и отправились готовиться к следующим стартам. А их в этом году ДЦ «Богородское» проведет еще немало.
Официальный сайт управы района Богородское: последние новости
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