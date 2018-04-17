Леонардо Бонуччи: «В ответном матче „Ювентуса“ и „Реала“, я бы не смог сдержать свои инстинкты»

Бывший защитник «Ювентуса», ныне защищающий цвета «Милана», Леонардо Бонуччи рассказал, что переживал за туринцев в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с "Реалом" . Итальянец отметил, что в эпизоде с пенальти на 93-й минуте в ворота «Старой Сеньоры» он бы не смог сдержаться.

— Это была неделя, полная эмоций. Я очень рад за «Рому» и также сильно расстроен неудачей «Ювентуса». Забить три гола на «Сантьяго Бернабеу» удается не каждый день, — приводит Football Italia слова Бонуччи. — В конце матча был тот эпизод с сомнительным пенальти, но «Ювентус» показал свой уровень, а такие вещи могут случиться с каждым. Когда судья указал на точку, я подумал: «Слава богу, меня там не было». Потому что, возможно, я бы не смог сдержать свои инстинкты.

Напомним, Бонуччи выступал за «Ювентус» с 2010 года. Летом 2017-го итальянец перешел в «Милан». В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Ювентус» обыграл «Реал» в Мадриде со счетом 3:1, но после 0:3 в первой встрече выбыл из турнира. Решающий гол «Королевский клуб» забил на 90-й минуте с пенальти.