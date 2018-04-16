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Маротта призвал к реформе судейства после вылета «Ювентуса» из Лиги чемпионов
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Маротта призвал к реформе судейства после вылета «Ювентуса» из Лиги чемпионов 

SPORT24.ru 1 час назад
Генеральный менеджер «Ювентуса» Беппе Маротта призвал к унификации судейства по всей Европе из-за событий в Лиге чемпионов на прошлой неделе.
На последней минуте матча 1/4 финала Лиги чемпионов ”Реал” — «Ювентус» рефери Майкл Оливер поставил в ворота туринцев пенальти, приведший к их вылету из турнира. У игроков и официальных лиц итальянского клуба это решение вызвало яростные протесты.
"Нам необходим единый образ судейства по всей Европе. Нельзя ввести VAR только в Италии, в Англии не ставить судей за воротами, а в Лиге чемпионов ставить, ведь это три разных способа судейства.
У каждый нации свой подход, но тогда на последних секундах может не хватить здравого смысла при выборе решения 33-летним судьей в крайне требовательном матче.
Я не могу и не хочу верить в заговор. Если проанализировать произошедшее в Мадриде, можно прийти к выводу: опытный судья справился бы лучше. Можно быть хорошим арбитром, но опыт и здравый смысл приводят тебя к разным решениям", — цитирует Маротту Mediaset.
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