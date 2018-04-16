Деменко: «90% вероятности, что „Локомотив“ уже чемпион»

Бывший игрок сборной России Максим Деменко выразил мнение, что «Локомотив» не упустит своего преимущества и станет чемпионом России.

«90% вероятности, что «Локомотив» уже чемпион. Почему не 100%? Потому что им еще предстоит встретиться с «Зенитом» и «Краснодаром».

Но «железнодорожники», мне кажется, уже не упустят победу в РФПЛ. По поводу «Спартака» , честно, мне непонятно, почему они проиграли «Уралу». Красно-белые прекрасно понимали, что отступать нельзя. Может, действительно на «Урал» так повлиял новый стадион и мощная поддержка болельщиков? Наверное, поэтому екатеринбуржцы сыграли на такой мотивации против «Спартака».

Но и у самих красно-белых что-то не получалось. Возможно, ребята в какой-то момент «посыпались» из-за того, что нужно обязательно брать очки в каждой встрече. По игре «Урал» был гораздо интереснее и, честно сказать, заслуженно победил», — приводят слова Деменко.