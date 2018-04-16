Ещё
Станцию метро у стадиона «Санкт-Петербург» планируют открыть в день матча «Зенит» — ЦСКА
Далее:
Читайте также:
Ещё

Станцию метро у стадиона «Санкт-Петербург» планируют открыть в день матча «Зенит» — ЦСКА 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Станция нижегородского метро «Стрелка» может быть открыта с 13 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора «Транспортной дирекции-2018» Кирилла Полякова. Станция строится возле стадиона чемпионата мира-2018 «Нижний Новгород». Также Поляков сообщил, что открытие станции возле стадиона «Санкт-Петербург» должно состояться 29 апреля, в день матча "Зенит" — ЦСКА.
— Думаю, что 13 мая, когда состоится следующий товарищеский матч на стадионе «Нижний Новгород», мы откроем станцию метро «Стрелка», — цитирует ТАСС Полякова. — Она находится в высочайшей степени готовности, и вопрос заключается только в оформлении бумаг. В прошедшее воскресенье мы были на станции, спускались на платформу, и я могу сказать, что вся инфраструктура готова и осталось только получить документы о вводе в эксплуатацию.
Хотелось бы также добавить про станцию метро в Санкт— Петербурге, которую мы планируем открыть 29 апреля во время тестового матча «Зенит» — ЦСКА. Надеемся, что именно в этот день болельщики смогут воспользоваться станцией «Новокрестовская» в полном объеме, а также протестировать ее комфортность и удобство.
В Санкт-Петербурге пройдут 7 матчей ЧМ-2018: игры группового турнира Марокко — Иран (15 июня), Россия — Египет (19 июня), Бразилия — Коста-Рика и Нигерия — Аргентина (26 июня), встреча 1/8 финала (3 июля), полуфинал (10 июля) и матч за третье место (14 июля).
"Нижний Новгород" примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Швеция — Корея (18 июня), Аргентина — Хорватия (21 июня), Англия — Панама (24 июня), Швейцария — Коста-Рика (27 июня). Также на стадионе пройдут матч 1/8 финала (1 июля) и четвертьфинал (6 июля).
Спорт-Экспресс: последние новости
Бывший генсек РФС: "Чемпионат России - осетрина второй свежести" Алексашин поборется с Драчевым и Майгуровым за пост президента СБР "Представьте себе инфаркты у ФИФА, когда медведь Тима откроет ЧМ-2018". Мир обсуждает медведя из Пятигорска
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Челси» может купить Головина для Слуцкого
Овечкин на грани катастрофы52
На Ковальчука претендуют четыре клуба НХЛ
Роналду сделал откровенное признание о личной жизни8
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым22
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение