Станцию метро у стадиона «Санкт-Петербург» планируют открыть в день матча «Зенит» — ЦСКА

Станция нижегородского метро «Стрелка» может быть открыта с 13 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора «Транспортной дирекции-2018» Кирилла Полякова . Станция строится возле стадиона чемпионата мира-2018 «Нижний Новгород». Также Поляков сообщил, что открытие станции возле стадиона «Санкт-Петербург» должно состояться 29 апреля, в день матча "Зенит" — ЦСКА.

— Думаю, что 13 мая, когда состоится следующий товарищеский матч на стадионе «Нижний Новгород», мы откроем станцию метро «Стрелка», — цитирует ТАСС Полякова. — Она находится в высочайшей степени готовности, и вопрос заключается только в оформлении бумаг. В прошедшее воскресенье мы были на станции, спускались на платформу, и я могу сказать, что вся инфраструктура готова и осталось только получить документы о вводе в эксплуатацию.

Хотелось бы также добавить про станцию метро в Санкт— Петербурге, которую мы планируем открыть 29 апреля во время тестового матча «Зенит» — ЦСКА. Надеемся, что именно в этот день болельщики смогут воспользоваться станцией «Новокрестовская» в полном объеме, а также протестировать ее комфортность и удобство.

В Санкт-Петербурге пройдут 7 матчей ЧМ-2018: игры группового турнира Марокко — Иран (15 июня), Россия — Египет (19 июня), Бразилия — Коста-Рика и Нигерия — Аргентина (26 июня), встреча 1/8 финала (3 июля), полуфинал (10 июля) и матч за третье место (14 июля).

"Нижний Новгород" примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Швеция — Корея (18 июня), Аргентина — Хорватия (21 июня), Англия — Панама (24 июня), Швейцария — Коста-Рика (27 июня). Также на стадионе пройдут матч 1/8 финала (1 июля) и четвертьфинал (6 июля).