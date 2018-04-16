Конде: «Начал заниматься футболом с 13 лет, до этого просто играл во дворе»

Защитник «Амкара» Секу Конде заявил, что считает себя универсальным игроком. Гвинеец также рассказал о своих первых шагах в профессиональном футболе.

— Когда ты перешёл в «Амкар», говорили, что ты можешь сыграть и нападающего.

— Да, я универсальный футболист. Если тренер говорит играть здесь, то я играю. У меня же не было футбольной школы вообще. Я начал заниматься, когда у меня умер папа, мне было 13 лет. До этого просто играл во дворе. Учился футболу, как правильно играть, уже в Украине, в дубле «Днепра».

— Защитником стал из-за больших габаритов?

— Раньше я был маленький и вырос, когда играл в баскетбол в школе. Это вообще был первый вид спорта, который я полюбил.

— И почему же тогда стал футболистом?

— Футбол — моя жизнь. Когда папа умер, я сказал маме, что хочу играть в футбол. Она мне всегда помогала и поддерживала. Дала деньги, чтобы я купил первые бутсы.

— Как в итоге оказался в профессиональном футболе?

— Сразу после окончания школы я попал на Украину. А до этого вообще не играл ни в каком чемпионате. Когда меня впервые вызвали в сборную Гвинеи, все спросили, кто я такой. Меня никто не знал, потому что я не играл вообще нигде.

— Известно, что в украинский футбол ты попал, прислав электронное письмо в «Волынь». Что ты в нём писал?

— Это мой брат писал письмо, я вообще об этом ничего не знал. Нас было 3 человека, и он послал письма о всех нас в несколько европейских команд. Потом пришёл ответ из Украины. Сказал маме, что меня зовут туда играть. Она спросила, где это вообще. А я и не знал.

— И как она вообще тебя отпустила?

— Сказала, что если я хочу играть в футбол, должен ехать. Она помогла финансово, купила билеты туда. Мне было 16 лет, но это был мой шанс, я очень хотел играть в Европе, — цитирует Конде официальный сайт «Амкара».