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Конде: «Начал заниматься футболом с 13 лет, до этого просто играл во дворе»
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Конде: «Начал заниматься футболом с 13 лет, до этого просто играл во дворе» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Защитник «Амкара» Секу Конде заявил, что считает себя универсальным игроком. Гвинеец также рассказал о своих первых шагах в профессиональном футболе.
— Когда ты перешёл в «Амкар», говорили, что ты можешь сыграть и нападающего.
— Да, я универсальный футболист. Если тренер говорит играть здесь, то я играю. У меня же не было футбольной школы вообще. Я начал заниматься, когда у меня умер папа, мне было 13 лет. До этого просто играл во дворе. Учился футболу, как правильно играть, уже в Украине, в дубле «Днепра».
— Защитником стал из-за больших габаритов?
— Раньше я был маленький и вырос, когда играл в баскетбол в школе. Это вообще был первый вид спорта, который я полюбил.
— И почему же тогда стал футболистом?
— Футбол — моя жизнь. Когда папа умер, я сказал маме, что хочу играть в футбол. Она мне всегда помогала и поддерживала. Дала деньги, чтобы я купил первые бутсы.
— Как в итоге оказался в профессиональном футболе?
— Сразу после окончания школы я попал на Украину. А до этого вообще не играл ни в каком чемпионате. Когда меня впервые вызвали в сборную Гвинеи, все спросили, кто я такой. Меня никто не знал, потому что я не играл вообще нигде.
— Известно, что в украинский футбол ты попал, прислав электронное письмо в «Волынь». Что ты в нём писал?
— Это мой брат писал письмо, я вообще об этом ничего не знал. Нас было 3 человека, и он послал письма о всех нас в несколько европейских команд. Потом пришёл ответ из Украины. Сказал маме, что меня зовут туда играть. Она спросила, где это вообще. А я и не знал.
— И как она вообще тебя отпустила?
— Сказала, что если я хочу играть в футбол, должен ехать. Она помогла финансово, купила билеты туда. Мне было 16 лет, но это был мой шанс, я очень хотел играть в Европе, — цитирует Конде официальный сайт «Амкара».
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