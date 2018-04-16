Алексашин стал третьим кандидатом на пост президента Союза биатлонистов России

МОСКВА, 16 апреля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов /. Дмитрий Алексашин принял решение баллотироваться на пост президента Союза биатлонистов России (СБР). Об этом он сообщил ТАСС.

Виктор Майгуров. Алексашин стал третьим кандидатом на пост главы организации, ранее о своем желании участвовать в выборах, которые пройдут 18 мая в Тюмени, заявили Владимир Драчев

"Я создавал эту организацию, писал ее устав. В свое время у нас была хорошая организация, не было никаких проблем, я буду стараться вернуть все на свои места", — сказал Алексашин, который сейчас входит в правление СБР.

В период с 1992-го по 2009-й Алексашин занимал должность вице-президента организации. Собеседник агентства отметил, что уже заручился поддержкой нескольких региональных федераций.