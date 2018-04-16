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Алексашин стал третьим кандидатом на пост президента Союза биатлонистов России
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Алексашин стал третьим кандидатом на пост президента Союза биатлонистов России 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 16 апреля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Дмитрий Алексашин принял решение баллотироваться на пост президента Союза биатлонистов России (СБР). Об этом он сообщил ТАСС.
Алексашин стал третьим кандидатом на пост главы организации, ранее о своем желании участвовать в выборах, которые пройдут 18 мая в Тюмени, заявили Владимир Драчев и Виктор Майгуров.
"Я создавал эту организацию, писал ее устав. В свое время у нас была хорошая организация, не было никаких проблем, я буду стараться вернуть все на свои места", — сказал Алексашин, который сейчас входит в правление СБР.
В период с 1992-го по 2009-й Алексашин занимал должность вице-президента организации. Собеседник агентства отметил, что уже заручился поддержкой нескольких региональных федераций.
Действующий президент СБР Александр Кравцов не намерен переизбираться на новый срок. Драчев является четырехкратным чемпионом мира, депутатом Госдумы РФ. Майгуров — трехкратный чемпион мира, в настоящее время он занимает пост первого вице-президента Международного союза биатлонистов.
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