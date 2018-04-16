Иван Проворов: Мы хорошо провели первый период с «Питтсбургом», но потом игра куда-то ушла

— Мы хорошо начали матч, стадион нас здорово поддерживал. Первый период мы хорошо провели, должны были забивать. Но потом игра куда-то ушла, мы стали ошибаться и отдавать шайбу сопернику.

В обоих наших поражениях мы виноваты сами, допускали много потерь, получали глупые удаления. Сегодня их было семь, причем они были получены в средней зоне и зоне атаки. Это неоправданно…

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Я стараюсь делать все, чтобы команда выиграла. Обидно, что не всегда получается. Буду еще упорнее стараться в четвертом матче, — передает слова Проворова официальный сайт НХЛ.

Отметим, что Проворов сыграл в этой встрече 24 минуты 46 секунд и завершил встречу с показателем полезности «-1».

Напомним, что после этой игры счет в серии стал 2-1 в пользу «Пингвинз». Следущий матч состоится в Филадельфии в четверг и начнется в 02:00 по московскому времени.