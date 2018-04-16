Ещё
Иван Проворов: Мы хорошо провели первый период с «Питтсбургом», но потом игра куда-то ушла
Далее:
Читайте также:
Ещё

Иван Проворов: Мы хорошо провели первый период с «Питтсбургом», но потом игра куда-то ушла 

Советский спорт 1 час назад
— Мы хорошо начали матч, стадион нас здорово поддерживал. Первый период мы хорошо провели, должны были забивать. Но потом игра куда-то ушла, мы стали ошибаться и отдавать шайбу сопернику.
В обоих наших поражениях мы виноваты сами, допускали много потерь, получали глупые удаления. Сегодня их было семь, причем они были получены в средней зоне и зоне атаки. Это неоправданно…
Сидни Кросби: Мы взяли реванш у «Филадельфии» за поражение во втором матче
Я стараюсь делать все, чтобы команда выиграла. Обидно, что не всегда получается. Буду еще упорнее стараться в четвертом матче, — передает слова Проворова официальный сайт НХЛ.
Отметим, что Проворов сыграл в этой встрече 24 минуты 46 секунд и завершил встречу с показателем полезности «-1».
Напомним, что после этой игры счет в серии стал 2-1 в пользу «Пингвинз». Следущий матч состоится в Филадельфии в четверг и начнется в 02:00 по московскому времени.
Советский спорт: последние новости
В бесплатных поездах ЧМ-2018 возможна продажа крепкого алкоголя Алексашин вошел в число претендентов на пост президента СБР Виктор Классон: На карточку Смолова нужно подавать апелляцию
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Челси» может купить Головина для Слуцкого
Овечкин на грани катастрофы52
На Ковальчука претендуют четыре клуба НХЛ
Роналду сделал откровенное признание о личной жизни8
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым22
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение