Забег по сбору мусора проведут в Москве 29 апреля

В Москве 29 апреля проведут бесплатный легкоатлетический забег, в рамках которого участники будут собирать мусор, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

«Двадцать девятого апреля приглашаем москвичей принять участие в бесплатном легкоатлетическом забеге «Чистый забег» («Плоггинг»), который проводят в парке имени Шкулева. Плоггинг — это легкоатлетический забег, в ходе которого участники собирают мусор и бытовые отходы на трассе и прилегающей к ней территории», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что мероприятие проводится в целях популяризации, пропаганды и развития здорового образа жизни и любительского бега как массового вида спорта, а также привлечения москвичей к участию в общегородских массовых субботниках.

«Plogging — шведское слово, получившееся в результате объединения двух понятий: «подцепить» и «бежать», когда человек бегает и собирает мусор. То есть вы делаете что-то хорошее и для себя, и для окружающей среды в одно и то же время», — добавил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что к участию в детском забеге на дистанцию 500 метров допускаются дети от 4 до 7 лет, а на дистанцию 5 километров — все желающие старше 16 лет. Количество участников забега ограничено и составляет 130 человек, из которых 30 — на дистанцию 500 метров, 100 — на 5 километров.

Он отметил, что зарегистрироваться для участия в акции можно на сайте http://reg.place.

Стартово-финишный городок с зонами регистрации, переодевания и разминки участников забега будет располагаться на территории Дворца творчества детей и молодежи имени Гайдара.

Старт забега на 500 метров в 10:00, на 5 километров — 10:15.