Как работают интеллектуальные тесты

Коэффициентом мыслительных способностей называют количественную оценку уровня человеческого интеллекта. Его определяют при помощи специальных тестов — например, теста Айзенка.

Четверть населения имеет показатели интеллекта от 101 до 110. Это средняя оценка, позволяющая человеку вести полноценную жизнь, добиваясь поставленных целей. При этом значение IQ меньше 70 часто квалифицируют как умственную отсталость.

Каждый из тестов включает в себя множество разных задач, сложность которых постепенно растет. Среди них — тестовые задания на логическое и пространственное мышление, а также задачи других типов. Тем не менее следует отметить, что сейчас нет какого-либо единого стандарта на тесты IQ. Это, конечно, затрудняет общую оценку выводов.

А еще не нужно забывать про так называемый множественный интеллект. Впрочем, смотрите видео — и все узнаете сами.