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Черчесов пожертвовал деньги на мемориальную доску легенде «Торпедо»
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Черчесов пожертвовал деньги на мемориальную доску легенде «Торпедо» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов помог «Торпедо» в сборе средств на открытие мемориальной доски легенды черно-белых Александра Пономарева. Пономарев играл за московский клуб с 1944 по 1950 год. На его счету 116 мячей в 164 матчах.
"Руководство клуба и семья Александра Пономарева благодарят Станислава Саламовича за вклад в увековечивание памяти легендарного футболиста и тренера. Желаем нашей национальной команде успешного выступления на чемпионате мира-2018!", — говорится в сообщении на сайте «Торпедо».
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