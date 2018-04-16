Черчесов пожертвовал деньги на мемориальную доску легенде «Торпедо»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов помог «Торпедо» в сборе средств на открытие мемориальной доски легенды черно-белых Александра Пономарева. Пономарев играл за московский клуб с 1944 по 1950 год. На его счету 116 мячей в 164 матчах.

"Руководство клуба и семья Александра Пономарева благодарят Станислава Саламовича за вклад в увековечивание памяти легендарного футболиста и тренера. Желаем нашей национальной команде успешного выступления на чемпионате мира-2018!", — говорится в сообщении на сайте «Торпедо».