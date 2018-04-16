Марек Хамшик: «Наполи» должен продолжать верить, пока есть математические шансы на чемпионство"

Полузащитник «Наполи» Марек Хамшик отметил, что ничья в матче 32-го тура чемпионата Италии с «Миланом» (0:0) оставила неприятный осадок. Хавбек также добавил, что его команда должна продолжать верить, несмотря на большой отрыв от «Ювентуса» в серии A.

— Разрыв между нами и «Ювентусом» становится большим, но мы должны продолжать верить, пока мы не потеряли математические шансы, — цитирует клубная пресс-служба Хамшика. — Ничья против «Милана» оставила неприятный осадок, особенно учитывая, сколько мы создали голевых моментов.

Нам нужно думать о следующей игре против «Удинезе». Мы должны забыть, что произошло на «Сан-Сиро», и сосредоточиться на нашем следующем матче.