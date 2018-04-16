Уссурийск впервые принимал чемпионат Приморья по всестилевому карате

На турнир собрались почти 150 человек.

Впервые в Уссурийске прошёл чемпионат и первенство Приморского края по всестилевому карате. Состязания собрали около 140 участников, передает «Телемикс».