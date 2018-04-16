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Уссурийск впервые принимал чемпионат Приморья по всестилевому карате
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Уссурийск впервые принимал чемпионат Приморья по всестилевому карате 

Prim.News 1 час назад
На турнир собрались почти 150 человек.
Впервые в Уссурийске прошёл чемпионат и первенство Приморского края по всестилевому карате. Состязания собрали около 140 участников, передает «Телемикс».
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