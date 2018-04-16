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Виктория Лопырева: «Наша страна на данном этапе находится под прицелом»
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Виктория Лопырева: «Наша страна на данном этапе находится под прицелом» 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
Красотка Виктория Лопырева, как известно, несколько лет является послом чемпионата мира по футболу. И, конечно, поклонникам — как самой Вики, так и футбола — интересно знать, каковы же функции Лопыревой как официального посла. На недавней светской встрече Вика рассказала WomanHit.ru, что, несмотря на кажущуюся простоту, ей приходится делать действительно сложную работу, постоянно чувствуя особо отношение к нашей стране за рубежом.
«Моя жизнь посвящена чемпионату мира по футболу уже два года минимум. Каждые два-три дня я просыпаюсь в новой стране, чтобы дать очередную пресс-конференцию, рассказать о чемпионате мира, пригласить зарубежных гостей и сделать все возможное, чтобы, несмотря на то, что наша страна на данном этапе находится под прицелом, болельщики из разных стран приехали и поддержали свои любимые команды. Потому что, безусловно, за рубежом чувствуется огромная пропаганда, чтобы бойкотировать это мероприятие.
Но я думаю, что этот чемпионат мира будет очень успешен и пройдет на ура. Футбол — вне политики. И я уверена, что все фанаты и поклонники приедут и поддержат свои любимые команды», — рассказала Виктория. Также она призналась, что очень любит футбол и является активной фанаткой.
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