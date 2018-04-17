Арбитр Карасев: все будут приятно удивлены системой видеоповторов на ЧМ-2018

Российский арбитр Сергей Карасев , который будет работать на чемпионате мира по футболу 2018 года, оценил систему видеопомощи судьям (VAR). Об этом сообщает «Советский спорт».

"Впечатления от VAR противоречивые. Лично я не участвовал в играх, даже в товарищеских матчах с использованием этой технологии. Я молчу про официальные встречи, когда дополнительный стресс и надо своевременно и правильно принять решение, не задерживая игру.

Все сейчас только и говорят, что из-за VAR много остановок. Надеюсь, что на чемпионате мира-2018 все будут приятно удивлены, потому что в этом направлении идет титаническая работа. Мы ездим на сборы каждый месяц. Почти 90 процентов времени уделяется процессу коммуникации, как ускорить принятие правильного решения, как правильно пользоваться камерами", — сказал Карасев в эфире передачи «Футбол России».

Он отметил, что с технической точки зрения арбитрам стало сложнее.

"Наверное, с использованием VAR — это уже чуть-чуть другой футбол и другое судейство. Очень много тонкостей. Раньше мы выходили на поле, работали и принимали решение сами. Сейчас понимаешь, что есть помощь", — добавил арбитр.

Ранее Карасев поделился мнением о мате в футболе.