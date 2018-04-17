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Арбитр Карасев: все будут приятно удивлены системой видеоповторов на ЧМ-2018
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Арбитр Карасев: все будут приятно удивлены системой видеоповторов на ЧМ-2018 

Газета.Ru 27 минут назад
Фото: РИА Новости
Российский арбитр Сергей Карасев, который будет работать на чемпионате мира по футболу 2018 года, оценил систему видеопомощи судьям (VAR). Об этом сообщает «Советский спорт».
"Впечатления от VAR противоречивые. Лично я не участвовал в играх, даже в товарищеских матчах с использованием этой технологии. Я молчу про официальные встречи, когда дополнительный стресс и надо своевременно и правильно принять решение, не задерживая игру.
Все сейчас только и говорят, что из-за VAR много остановок. Надеюсь, что на чемпионате мира-2018 все будут приятно удивлены, потому что в этом направлении идет титаническая работа. Мы ездим на сборы каждый месяц. Почти 90 процентов времени уделяется процессу коммуникации, как ускорить принятие правильного решения, как правильно пользоваться камерами", — сказал Карасев в эфире передачи «Футбол России».
Он отметил, что с технической точки зрения арбитрам стало сложнее.
"Наверное, с использованием VAR — это уже чуть-чуть другой футбол и другое судейство. Очень много тонкостей. Раньше мы выходили на поле, работали и принимали решение сами. Сейчас понимаешь, что есть помощь", — добавил арбитр.
Ранее Карасев поделился мнением о мате в футболе.
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