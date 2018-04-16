Судья Карасёв рассказал, кто первым поздравил его с назначением на матчи ЧМ-2018 по футболу

Российский арбитр Сергей Карасёв рассказал, кто первым поздравил его с назначением на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Семья. В тот момент я был дома, готовился к очередному туру чемпионата России. Должен был вылететь в пятницу, а письмо пришло в четверг. Приехал с тренировки, в обеденное время, и семья была рядом: дети, жена, тёща. По их лицам я понял, что они рады, но тоже устали вместе со мной, потому что им также пришлось прожить весь этап подготовки. Последний год был особенно тяжёлым, сборы проходили каждый месяц. Фактически, я живу за границей, а приезжаю в Россию только отсудить. Для моей семьи это непросто», — сказал Карасёв в беседе с корреспондентом RT.