Юные салдинцы готовятся к корпоративным олимпиадам 

Во второй половине апреля в Верхней Салде пройдут корпоративные олимпиады для учащихся школ и студентов техникумов. Соответствующие приказы подписал генеральный директор корпорации «ВСМПО-Ависма» Михаил Воеводин.
18-19 апреля молодые люди смогут принять участие в первой практической олимпиаде по физике «Эксперимент». В состав ее жюри вошли инженер по электронной микроскопии цеха №10 ВСМПО Кирилл Русаков, ведущий инженер-электрик цеха №24 Сергей Мезенин и главный специалист по компьютерному моделированию процессов цеха №33 Язкар Насыйров, сообщили "Уралинформбюро" на предприятии.
Пятая корпоративная олимпиада ВСМПО по черчению и инженерной графике состоится 25 и 26 апреля на базе авиаметаллургического техникума. Навыки учащихся будут оценивать ведущий инженер-конструктор цеха №12 Максим Васильев, инженеры-конструкторы цеха №65 Радик Димухаметов и Дмитрий Амиров, а также, инженер-технолог цеха №10 Виталий Медисон.