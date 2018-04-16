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Юные салдинцы готовятся к корпоративным олимпиадам
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Юные салдинцы готовятся к корпоративным олимпиадам 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Во второй половине апреля в Верхней Салде пройдут корпоративные олимпиады для учащихся школ и студентов техникумов. Соответствующие приказы подписал генеральный директор корпорации «ВСМПО-Ависма» Михаил Воеводин.
18-19 апреля молодые люди смогут принять участие в первой практической олимпиаде по физике «Эксперимент». В состав ее жюри вошли инженер по электронной микроскопии цеха №10 ВСМПО Кирилл Русаков, ведущий инженер-электрик цеха №24 Сергей Мезенин и главный специалист по компьютерному моделированию процессов цеха №33 Язкар Насыйров, сообщили "Уралинформбюро" на предприятии.
Пятая корпоративная олимпиада ВСМПО по черчению и инженерной графике состоится 25 и 26 апреля на базе авиаметаллургического техникума. Навыки учащихся будут оценивать ведущий инженер-конструктор цеха №12 Максим Васильев, инженеры-конструкторы цеха №65 Радик Димухаметов и Дмитрий Амиров, а также, инженер-технолог цеха №10 Виталий Медисон.
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