Сергей Карасев: Я не сильно поддерживаю внедрение VAR

«Я не то чтобы сильно поддерживаю внедрение VAR. Я говорил о том, что эта система при грамотном использовании может быть полезна. Понимаете, на судей оказывается очень большое давление. Особенно, если это матчи без права на ошибку, такие, как финал чемпионата мира. Если система VAR поможет правильно разобраться в спорном моменте, то на следующее утро о судействе никто не вспомнит. Если только в хорошем смысле. Если это помогает, то почему бы не использовать? Но нужно, чтобы система работала быстро, не тормозила ритм игры.

RT на русском. Всю жизнь мы судили так, как нас учили предыдущие поколения — рассчитывали только на себя. Сейчас всё изменится. Но всё же арбитры не должны ждать от неё всесторонней помощи, мы должны судить, как и раньше, но в соответствии с протоколом VAR», — цитирует Карасева

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