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Все билеты на матч Еврохоккейтура Россия — Швеция в Ярославле были проданы три дня назад
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Все билеты на матч Еврохоккейтура Россия — Швеция в Ярославле были проданы три дня назад 

ТАСС 1 час назад
Фото: Российский стадион
ЯРОСЛАВЛЬ, 19 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Билеты на вынесенный матч Чешских хоккейных игр между сборными России и Швеции в Ярославле закончились в продаже три дня назад. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации хоккея России.
Матч Россия — Швеция пройдет в четверг и начнется в 20:00 мск на «Арене-2000». Вместимость дворца во время хоккейных матчей составляет 8,9 тыс. человек. Билеты на игру продавались не в кассах дворца, а через интернет.
"Билеты на игру закончились еще три дня назад, поэтому сообщение о продаже билетов было убрано с сайта ФХР", — сообщили в пресс-службе.
21 апреля в Пардубице сборная России сыграет с командой Финляндии, 22 апреля россияне встретятся с чехами.
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