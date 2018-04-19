ЯРОСЛАВЛЬ, 19 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Билеты на вынесенный матч Чешских хоккейных игр между сборными России и Швеции в Ярославле закончились в продаже три дня назад. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации хоккея России.
Матч Россия — Швеция пройдет в четверг и начнется в 20:00 мск на «Арене-2000». Вместимость дворца во время хоккейных матчей составляет 8,9 тыс. человек. Билеты на игру продавались не в кассах дворца, а через интернет.
"Билеты на игру закончились еще три дня назад, поэтому сообщение о продаже билетов было убрано с сайта ФХР", — сообщили в пресс-службе.
21 апреля в Пардубице сборная России сыграет с командой Финляндии, 22 апреля россияне встретятся с чехами.