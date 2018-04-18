Модрич вошёл в заявку «Реала» на матч с «Атлетиком» 

Стали известны имена футболистов, вошедших в заявку мадридского «Реала» на матч 33-го тура испанской Примеры с «Атлетиком» из Бильбао, сообщает пресс-служба «сливочных» в официальном «твиттере» клуба.
В заявку «Королевского клуба» попал восстановившийся после травмы полузащитник Лука Модрич. Также в состав команды вернутся защитник Рафаэль Варан и нападающие Криштиану Роналду и Гарет Бэйл, которым был предоставлен отдых в игре 32-го тура Примеры с «Малагой» (2:1).
Заявка «Реала» на матч с «Атлетиком»: Кейлор Навас, Кико Касилья, Лука Зидан, Даниэль Карвахаль, Хесус Вальехо, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Марсело, Тео Эрнандес, Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Марко Асенсио, Иско, Матео Ковачич, Криштиану Роналду, Карим Бензема, Гарет Бэйл, Лукас Васкес.
Матч «Реал» — «Атлетик» состоится сегодня, 18 апреля, в Мадриде. Начало — в 22:30.