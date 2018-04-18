Модрич вошёл в заявку «Реала» на матч с «Атлетиком» 

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База Туниса в Наро-Фоминске после ЧМ-2018 будет отдана детской футбольной школе

«Я забил гол в финале чемпионата мира». История Пеле. 1958-й год

К. Резцова: в детстве я очень часто обгоняла Кирилла Стрельцова