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Против сборной России на ЧМ-2018 сыграет 45-летний египетский вратарь
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Против сборной России на ЧМ-2018 сыграет 45-летний египетский вратарь 

Российский стадион 1 час назад
Фото: Российский стадион
Врач египетской команды Мохамед Абу эль-Эла подтвердил, что эль-Шенави получил тяжелую травму колена. Он выбыл из строя на несколько месяцев, сообщает BBC. Эль-Шенави, который играет за египетский клуб «Замалек», получил травму в матче чемпионата страны против «Аль-Иттихада». Обследование показало, что он порвал связки колена.
"Я хочу поблагодарить Бога за все, это моя судьба и я принимаю ее. Эта травма — испытание, посланное мне Аллахом. В ближайшее время я отправлюсь в Германию на лечение. Прошу всех помолиться за меня", — написал эль-Шенави в своем Twitter.
В отсутствие эль-Шенави основным вратарем сборной Египта станет Эссам эль-Хаддари, сообщает BBC. Если он выйдет на поле, то установит новый рекорд чемпионатов мира, став самым возрастным участником турнира в истории. В России он сыграет в возрасте 45 лет.
"Ахмед эль-Шенави — очень талантливый игрок, и мне жаль, что он пропустит чемпионат мира. Но у него будет шанс сыграть и на другом первенстве, потому что он еще достаточно молод и сможет восстановиться, в этом я уверен. Желаю ему скорейшего выздоровления", — сказал тренер вратарей сборной Египта Ахмед Наги.
На чемпионате мира сборная Египта сыграет в группе А с командами России, Саудовской Аравии и Уругвая. Матч Россия — Египет состоится 19 июня. Тренирует сборную Египта бывший наставник «Валенсии» Эктор Купер.
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