Против сборной России на ЧМ-2018 сыграет 45-летний египетский вратарь

Врач египетской команды Мохамед Абу эль-Эла подтвердил, что эль-Шенави получил тяжелую травму колена. Он выбыл из строя на несколько месяцев, сообщает BBC. Эль-Шенави, который играет за египетский клуб «Замалек», получил травму в матче чемпионата страны против «Аль-Иттихада». Обследование показало, что он порвал связки колена.

"Я хочу поблагодарить Бога за все, это моя судьба и я принимаю ее. Эта травма — испытание, посланное мне Аллахом. В ближайшее время я отправлюсь в Германию на лечение. Прошу всех помолиться за меня", — написал эль-Шенави в своем Twitter.

В отсутствие эль-Шенави основным вратарем сборной Египта станет Эссам эль-Хаддари, сообщает BBC. Если он выйдет на поле, то установит новый рекорд чемпионатов мира, став самым возрастным участником турнира в истории. В России он сыграет в возрасте 45 лет.

Ахмед эль-Шенави — очень талантливый игрок, и мне жаль, что он пропустит чемпионат мира. Но у него будет шанс сыграть и на другом первенстве, потому что он еще достаточно молод и сможет восстановиться, в этом я уверен. Желаю ему скорейшего выздоровления", — сказал тренер вратарей сборной Египта Ахмед Наги.