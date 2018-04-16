Клод Жиру: Нельзя паниковать, в нашем распоряжении есть время

— Нельзя паниковать. В нашем распоряжении есть время, следующий матч в среду, ребята подготовятся. Мы забудем сегодняшний матч и сделаем то, что сделали после первой встречи — посмотрим, где мы ошиблись, и исправим ошибки, — передает слова Жиру официальный сайт НХЛ.

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Напомним, что после этой игры счет в серии стал 2-1 в пользу «Пингвинз». Следующий матч состоится в Филадельфии в четверг и начнется в 02:00 по московскому времени.