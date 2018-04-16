Фернанду Сантуш: «Фавориты ЧМ-2018 — Бразилия, Германия, Испания, Аргентина и Франция»

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш назвал фаворитов чемпионата мира-2018 по своей версии. Специалист не включил в список свою команду, действующего чемпиона Европы.

— Для меня фаворитами чемпионата мира являются Бразилия, Германия, Испания, Аргентина и Франция, — цитирует официальный сайт ФИФА Фернанду Сантуша. — Я называю их из-за силы, глубины состава и высокого уровня, а также нужно учесть опыт участия в крупных турнирах.

Мы знаем, что не входим в число фаворитов, но это не значит, что у нас нет цели побеждать в каждом матче. У нас очень сильный сплоченный состав. Мы не думаем, что лучше всех, но верим в наше мастерство.