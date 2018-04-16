Сотрудник Главного военно-строительного управления готовится к Параолимпиаде в Токио

Сергей Поваров входит в сборную Красноярского края по плаванию федерации спорта слепых, что, впрочем, не мешает ему постоянно участвовать и выигрывать медали на соревнованиях среди здоровых спортсменов.

Сергей Поваров, сотрудник Управления производственно-технологической комплектации № 923 — филиала ФГУП «ГВСУ № 9» готовится выступить на летних Параолимпийских играх 2020 года в Токио.

В спортивной копилке 23-летнего пловца— десятки медалей с соревнований самого разного уровня. Из самых недавних успехов — «золото» спартакиады среди трудовых коллективов Железногорска Красноярского края. Выступив на дистанции 50 метров вольным стилем в возрастной категории 19-25 лет, юноша показал результат кандидата в мастера спорта. Спортивную честь предприятия юноша защищает каждый год, и каждый раз — в числе лучших.

«Для меня такие старты –— дополнительная подготовка к другим соревнованиям, –— рассказывает Сергей Поваров. –— Планирую улучшать свои результаты с каждым разом. Чем больше соревнований, тем выше достижения».

Сергей входит в сборную Красноярского края по плаванию федерации спорта слепых, что, впрочем, не мешает активно участвовать и выигрывать медали на соревнованиях среди здоровых спортсменов.

Только за последний год Сергей принял участие более чем в 22 соревнованиях, завоевав 15 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовые медали. «Золото» на чемпионате Красноярского края в категории «Мастерс» (г. Зеленогорск), «бронза» на чемпионате России Федерации спорта слепых (г. Москва), три золотых медали на чемпионате края по плаванию федерации спорта слепых (50 и 100 метров вольным стилем, 50 метров брассом).

У юноши жесткий тренировочный график: подготовка идет 2 раза в день практически ежедневно. В ближайших планах –— чемпионат края по плаванию в категории «Мастерс», летняя спартакиада России и чемпионат России Федерации спорта слепых. А еще железногорский пловец мечтает выступить на летних Параолимпийских играх-2020 в Токио.