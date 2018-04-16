Евгений Ловчев: Со Смоловым судья ошибся, но арбитры решения не меняют

1. «Локо» лидерство не отдаст

Я много раз говорил, что «Локомотив» не уступит первое место. Мы все давно знаем характер Палыча. И посмотрите, как у Семина раскрылись футболисты. У «Локомотива» серьезный отрыв от преследователей, если он и потеряет очки, то точно меньше, чем конкуренты. У команд в РФПЛ недостаточный запас в классе, поэтому выходят на первый план разговоры о мотивации. А сейчас у игроков «Локомотива» с мотивацией все в порядке.

2. «Спартак» потерял важные очки

Валерий Рейнгольд: «Спартак» закончил борьбу за первое место

У «Спартака» разбалансирован состав. Говорю про это постоянно. Лучшая атака в России однозначно в «Спартаке», чего не скажешь про оборону. И когда передняя линия реализует все, что создает, тогда незаметны огрехи в обороне. Вспомним, как «Спартак» пропустил от «Анжи». Зобнин стоял позади игрока, который забивал, а должен находиться рядом. И такие ошибки в обороне «Спартак» допускает постоянно. Если нападение не отодвинет игру от своих ворот, то у «Спартака» два прострела — один гол. Так и произошло в игре с «Уралом». Вначале действовали активно, имели моменты, но не реализовали и получили в свои ворота. Забей в первом тайме, все пошло бы по-другому. «Спартак» потерял важные очки в Екатеринбурге. И фактически выпал из чемпионской гонки. Единственный плюс — Промес забил.

Каррера после игры объяснило отсутствие Луиса Адриано тем, что тот не готов играть 90 минут, поэтому приберег его для более важного матча.

Что имел в виду Каррера? Видимо, он в душе понимает, что «Локомотив» не догнать. Думаю, Каррера очень хочет завоевать Кубок России. Тогда он станет полным кавалером Ордена Славы.

3. Никто ЦСКА не тащит

Судья показал желтую карточку Смолову за симуляцию. Федор продемонстрировал арбитру порванную бутсу, на которую наступили в этом эпизоде. Что сказать? Судья ошибся, но карточку он отменить уже не мог, решение было принято. Теперь Смолов не сыграет с ЦСКА. Пришлось читать в этой связи, что армейцев тащат. Никто никого никуда не тащит. Давно уже такого нет. Это всего лишь судейские ошибки.

Отдельно хотел бы обратить внимание, как «Краснодар» ожил с новым тренером. Мусаев производит очень приятное впечатление. Мне нравится, как он говорит — без всяких выпендрежей, чем иногда грешат наши тренеры, спокойно излагает свои мысли.

4. Новые стадионы — хорошо, но первичен футбол

«Спартак» поздравил «Урал» с новым стадионом, а «Локомотив» — с чемпионством

Вчера «Ростов» принимал Хабаровска на новом стадионе. Два матча на новой арене провел «Урал». Я бы это сравнил с покупкой новой машины. В ней нравится все, пылинки с нее сдуваешь, а через месяц уже на всякие мелочи не обращаешь внимание, потому что привыкаешь к ней.

Да, все новенькое, отличный газон, футболистам и зрителям комфортно. И болельщики пока идут на новые арены с удовольствием. Но все-таки первичен футбол. Будет местная команда показывать хороший футбол, болельщики будут ходить. В противном случае посещаемость будет падать. Хотя, понятно, на таком стадионе, на таком газоне и играется в охотку.

5. «Рубин» накатывает на финише

«Рубин» как бы выскочил из-за спин конкурентов на финише и сейчас представляется наиболее реальным претендентом на шестое место. У казанцев заработала атака, особенно Азмун. И мы хорошо знаем, что «Рубину» трудно забить. Большинство этих футболистов прекрасно знают требования Бердыева, некоторые из них переходил вслед за тренером из команды в команду. И если рассуждать о борьбе за шестое место, то «Арсенал» и «Уфа» выглядят послабее «Рубина».

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По материалам: www.sovsport.ru