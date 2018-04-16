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Завершился сезон «Битвы университетов»
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Завершился сезон «Битвы университетов» 

Игромания.ру 58 минут назад
Фото: Игромания.ру
В минувшие выходные грандиозным финалом закончилась эпопея «Red Bull Университетов». В ходе этого соревнования лучшие полупрофессиональные команды со всех ВУЗов страны получили шанс побороться за главные призы: сундуки, образ «Райз Триумфатор», поездку на Red Bull Air Race и мощные игровые ноутбуки и видеокарты ASUS ROG. В финал прошли коллективы из СПБГУТ им. Бонч-Бруевича и УРФУ.
Прежде чем пройти испытание большой сценой, ребята целую неделю жили в оборудованном буткемпе. Именно там они могли тренироваться и получать советы от настоящих профессионалов своего дела. Наставниками ребят стали Фаик «Shorty» Алиев и Алексей «Sharkz» Таранда.
У обеих команд были все шансы на победу. Но коллектив из Санкт-Петербурга после поражения в первом матче смог собраться и перевернуть игру. Как итог — 3:1 в пользу СПБГУТ. Отметим, что команда университета имени Бонч-Бруевича уже дважды попадала в финал «Битвы университетов», но только в этом году им удалось взять кубок.
Забавный факт. На пресс-дне на буткемпе команд журналисты шутили: «Два года назад коллектив, в котором была девушка, уже взял кубок „Битвы“. СПБГУТ, в вашем составе тоже есть девочка, вы так свои шансы увеличили?» Шутки-шутками, а пока девушки в «Битве университетов» побеждают в 100% случаев!
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