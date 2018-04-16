О проведении конкурса на замещение должности директора федерального государственного унитарного предприятия «База снабжения Министерства внутренних дел Российской Федерации» 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2000 г. № 234 «О порядке заключения трудовых договоров и аттестации руководителей федеральных государственных унитарных предприятий» объявляется конкурс на замещение вакантной должности директора федерального государственного унитарного предприятия «База снабжения Министерства внутренних дел Российской Федерации». Конкурс состоится 7 июня 2018 г. в 11.00 часов (время московское) в МВД России по адресу: 119049, г. Москва, ул. Житная, д. 12А, 11 этаж, каб. 1135. Конкурсная комиссия начинает работу с 10.50 часов. Конкурс проводится в два этапа:первый этап — тестовое испытание (письменно), состоящее из 65 вопросов (общий перечень вопросов для тестовых испытаний размещен на официальном сайте ДТ МВД России);второй этап — рассмотрение предложений по программе деятельности предприятия. Подведение итогов проводится в тот же день, но при наличии более трех участников конкурса работа конкурсной комиссии может быть продлена. Основные характеристики и сведения о федеральном государственном унитарном предприятии «База снабжения Министерства внутренних дел Российской Федерации»Местонахождение предприятия:юридический адрес — 123308, г. Москва, ул. Мневники, д. 9Бфактический адрес: 125430, г. Москва, ул. Митинская, д. 40 корп. 1Основные виды деятельности:складские, транспортные, маркетинговые, рекламные и др. услуги;долевое участие в строительстве;заключение и реализация инвестиционных договоров (контрактов) в отношении объектов недвижимости, находящихся в собственности Российской Федерации;закупка, хранение и поставка продовольствия в установленном законодательством Российской Федерации порядке;проведение работ, связанных с использованием сведений составляющих государственную тайну, эксплуатацией средств защиты информации, а также организация и обеспечение в пределах компетенции мер по защите государственной тайны. Уставный фонд предприятия — 500,0 тыс. рублей. Объем производства (выручка) в 2016 г. составил 33 581,0 тыс. рублей, в 2017 г. –21 398 тыс. рублей; чистая прибыль за 2016 г. составила 1 084,0 тыс. рублей, по итогам работы за 2017 г. получен убыток -205,0 тыс. рублей; стоимость чистых активов на 01.01.2018 — 16 637,0 тыс. рублей, среднесписочная численность — 32 ед. Порядок участия в конкурсеТребования, предъявляемые к претенденту на замещение должности директора предприятия:к участию в конкурсе допускаются граждане Российской Федерации:— не имеющие судимости;— имеющие высшее образование;— имеющие опыт работы в сфере деятельности предприятия не менее 3 лет, из них на руководящей должности не менее 1 года;— имеющие допуск к работе со сведениями, составляющими государственной тайнупо 3 форме;— отвечающие требованиям, предъявляемым к кандидатуре руководителя предприятия. Перечень документов, подаваемых претендентами для участия в конкурсе (единым незапечатанным пакетом с пометкой «Конкурс»):— заявление на участие в конкурсе на имя Министра внутренних дел Российской Федерации;— собственноручно заполненные анкета и автобиография;— 2 фотографии (формат 4х6, цветные матовые, без уголка);— заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки, документов об образовании государственного образца;— справка о наличии действующей формы допуска к работе со сведениями, составляющими государственную тайну с проведением проверочных мероприятий органами безопасности;— предложения по программе деятельности предприятия (в запечатанном конверте с указанием Ф. И. О. претендента) в количестве 6 экземпляров;— копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту жительства (ИНН);— копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования (СНИЛС);— копия паспорта с обязательным приложением страницы места жительства (паспорт предъявляется при сдаче документов и при участии в конкурсе). Претендент не допускается к участию в конкурсе в случае, если:документы представлены с нарушением установленного срока;представленные документы не подтверждают право претендента занимать должность директора предприятия в соответствии с законодательством Российской Федерации;представлены не все документы, необходимые для участия в конкурсе, либо они оформлены ненадлежащим образом, либо не соответствуют условиям конкурса или требованиям законодательства Российской Федерации. Прием заявок с документами осуществляется с 18 апреля по 17 мая 2018 г. включительно по рабочим дням с 10.00 до 16.00 часов (время московское) по адресу: 119049, г. Москва, ул. Житная, д. 12А. С момента начала приема заявок конкурсная комиссия предоставляет каждому претенденту возможность ознакомления с условиями трудового договора, общими сведениями, основными показателями деятельности предприятия, вопросами к тестовым испытаниям, а также иными сведениями, связанными с проведением конкурса, по месту нахождения комиссии: 119049, г. Москва, ул. Житная, д. 12А, каб. 924, тел. (495) 667 87 28, 667 86 93, по рабочим дням с 10.00 до 16.00 часов (время московское). Предложения считаются поданными в срок, если они поступили в МВД России не позднее 16.00 часов 17 мая 2018 г. Подтверждением подачи заявки в установленный срок является отметка с указанием даты и времени получения или дата на уведомлении заказного письма. Наиболее желательным является личная подача документов. Итоги конкурса Победителем конкурса признается участник, успешно прошедший тестовые испытания и предложивший, по мнению конкурсной комиссии, наилучшую программу деятельности предприятия. В случае если ни одна из предложенных программ деятельности предприятия не признана удовлетворительной, то конкурс признается несостоявшимся. Решение конкурсной комиссии об итогах конкурса объявляется участникам и победителю на заседании конкурсной комиссии, либо высылается по почте по адресу, указанному в анкете, в течение трех рабочих дней после дня окончания проведения конкурса. МВД России в установленном порядке заключает с победителем конкурса срочный трудовой договор. Основные условия трудового договораДиректор:организует выполнение решений собственника имущества предприятия;самостоятельно решает все вопросы деятельности предприятия, за исключением вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации к ведению иных органов;организует в установленном порядке защиту сведений составляющих государственную тайну и несет персональную ответственность за своевременную разработку и проведение мероприятий по обеспечению режима секретности;несет полную материальную ответственность за прямой действительный ущерб, причиненный предприятию, и может быть привлечен к иным видам юридической ответственности в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Директору в установленном порядке оформляется допуск к сведениям, составляющим государственную тайну. Оплата труда директора состоит из должностного оклада (98 700 (девяносто восемь тысяч семьсот) рублей), выплат компенсационного и стимулирующего характера. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в порядке и размерах, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. В качестве выплаты стимулирующего характера по результатам достижения предприятием утвержденных показателей экономической эффективности деятельности устанавливается вознаграждение за результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия, которое определяется по нормативу. Норматив вознаграждения определяется как отношение двенадцати месячных должностных окладов к сумме чистой прибыли предприятия за отчетный период. Директору предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 28 календарных дней. Трудовой договор заключается сроком на 3 года. Трудовой договор может быть расторгнут по инициативе работодателя по основаниям, предусмотренным трудовым законодательством Российской Федерации, а также в соответствии с п. 2 ч. 2 статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации, по следующим дополнительным основаниям:а) невыполнение предприятием утвержденных показателей экономической эффективности его деятельности;б) невыполнение решений Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти, принятых в отношении предприятия;в) совершение сделок с имуществом, находящимся в хозяйственном ведении предприятия, с нарушением требований законодательства Российской Федерации и определенной уставом предприятия его специальной правоспособности;г) наличие на предприятии более чем 3-месячной задолженности по заработной плате;д) необеспечение использования по целевому назначению имущества предприятия, а также выделенных ему бюджетных и внебюджетных средств в течение более чем 3 месяцев;е) нарушение директором требований законодательства Российской Федерации, а также устава предприятия в части сообщения сведений о наличии заинтересованности в совершении сделок, в том числе по кругу аффилированных лиц;ж) нарушение директором установленного законодательством Российской Федерации запрета на осуществление им отдельных видов деятельности;з) неисполнение законодательно установленной обязанности по проведению аудиторской проверки предприятия;и) непредставление или несвоевременное представление, представление недостоверных (искаженных) и (или) неполных сведений (информации), которые необходимо представлять в соответствии с законодательством Российской Федерации в Росимущество и (или) работодателю или в иной федеральный орган исполнительной власти (организацию), уполномоченный (ую) осуществлять права собственника имущества предприятия.