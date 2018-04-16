В Казани выберут козу-предсказателя игр ЧМ по футболу

Коза Роза и козел Борис поборются за звание козы-предсказателя игр чемпионата мира по футболу, которые пройдут в Казани, сообщает пресс-служба госкомитета РТ по туризму.

Выборы козы-предсказателя пройдут 17 и 19 апреля. Животным необходимо будет спрогнозировать исход серии плей-офф континентальной хоккейной лиги. Борису и Розе предложат два кочана капусты с символами команд. Победит та коза, которая даст правильный прогноз. Именно она и станет козой-предсказателем игр ЧМ по футболу, которой нужно будет угадывать исход игр.

«Коза в качестве оракула выбрана не случайно: именно это животное всегда почиталось в Татарстане. В татарской литературе козам посвящены сразу множество сказок, в которых они выступают как мудрые и разумные герои и советчики», — отметили в Ассоциации рестораторов РТ.