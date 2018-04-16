Ещё
Подведены итоги IX Строгановской олимпиады
Далее:
Читайте также:
Ещё

Подведены итоги IX Строгановской олимпиады 

Управа района Сокол города Москвы 47 минут назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
В стенах Академии имени Строганова в девятый раз провели Строгановскую олимпиаду по живописи, рисунку, скульптуре и дизайну. Число участников отборочного этапа превысило 1300 человек.
— К конкурсу присоединились представители более чем 40 регионов Российской Федерации, также в олимпиаде приняли участие жители Казахстана и Белоруссии, — сообщил один из организаторов.
Олимпиаду провели в два этапа, к участию в заключительном этапе было допущено 279 человек по академическим художественным дисциплинам и 86 человек по дизайну из более 30 регионов Российской Федерации, а также из Белоруссии.
Всего в этом году победителями и призерами олимпиады стали 67 человек. (ео)
Управа района Сокол города Москвы: последние новости
Женские команды из Сокола отличились на состязаниях по волейболу Команда МАИ по пулевой стрельбе выиграла этап Московских спортивных студенческих игр Лучших молодых художников и скульпторов выбирают в Строгановской академии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Челси» может купить Головина для Слуцкого
Овечкин на грани катастрофы52
На Ковальчука претендуют четыре клуба НХЛ
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым22
Роналду сделал откровенное признание о личной жизни7
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение