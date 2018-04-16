Подведены итоги IX Строгановской олимпиады

В стенах Академии имени Строганова в девятый раз провели Строгановскую олимпиаду по живописи, рисунку, скульптуре и дизайну. Число участников отборочного этапа превысило 1300 человек.

— К конкурсу присоединились представители более чем 40 регионов Российской Федерации, также в олимпиаде приняли участие жители Казахстана и Белоруссии, — сообщил один из организаторов.

Олимпиаду провели в два этапа, к участию в заключительном этапе было допущено 279 человек по академическим художественным дисциплинам и 86 человек по дизайну из более 30 регионов Российской Федерации, а также из Белоруссии.

Всего в этом году победителями и призерами олимпиады стали 67 человек. (ео)