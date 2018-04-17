Форум по профилактике экстремизма в Калининграде собрал участников из 45 регионов

МОСКВА, 17 апреля. / ТАСС /. Делегаты из 45 регионов России прибыли на форум по профилактике экстремизма, который открылся во вторник в Калининграде на площадке культурно-досугового центра «Геркулес», сообщили ТАСС в пресс-службе Агентства по делам молодежи Калининградской области.

"Форум стартовал сегодня, на него прибыли делегаты из 45 регионов России, география участников самая разная — есть молодежь из регионов СЗФО, а есть и из других округов — ЦФО, Урал и другие", — сказали в пресс-службе.

Основной повесткой сессий форума станут обсуждение мер государственной политики в области профилактики правонарушений среди молодых людей, в том числе совершаемых в интернете. «Участники форума из южных республик представят доклады и поделятся опытом возвращения к мирной жизни лиц, которые прекратили заниматься экстремистской деятельностью, а также пройдут сессии по проблемам участия граждан в охране общественного порядка, профилактике проявлениий расизма среди футбольных фанатов и другие», — отметили в пресс-службе.

На форуме выступят заместитель полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Роман Балашов , заместитель председателя правительства — министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко , двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина, профессора и доценты Балтийского федерального университета, представители молодежных движений и организаций со всей России.

Кроме того, волонтеры Калининграда, которые задействованы в подготовке и проведении мероприятий к чемпионату мира по футболу, проведут для участников форума мастер-классы и поделятся опытом добровольческой деятельности при проведении массовых мероприятий.

Организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи, Агентство по делам молодежи Калининградской области и Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта. Завершится форум 19 апреля.