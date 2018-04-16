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Калининград принимает Всероссийский форум по профилактике экстремизма
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Калининград принимает Всероссийский форум по профилактике экстремизма 

Мой Калининград 45 минут назад
Фото: Мой Калининград
Мой Калининград. В Калининграде состоится Всероссийский форум по профилактике экстремизма в молодежной среде.
В мероприятии, 17 апреля, примут участие заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Роман Балашов, руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев, заместитель председателя правительства — министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко, двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина.
Участниками форума также станут представители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, реализующих государственную молодежную политику по направлениям профилактики асоциальных и деструктивных проявлений в молодежной среде, руководители волонтерских центров по подготовке чемпионата мира по футболу, представители региональных оргкомитетов по подготовке чемпионата мира по футболу, футбольные болельщики, прокомментировали собкору в Калининграде сегодня, 16 апреля 2018 года, в пресс-службе правительтва Калининградской области.
Мероприятие объединит молодежь 45 регионов России. Всего в форуме примут участие 150 человек.
Образовательная программа форума будет выстроена по нескольким практико-ориентированным блокам: законодательство, общественно-государственное взаимодействие, конструирование социальных пространств, создание ценностных сообществ. Запланировано, что в ходе рабочей программы будут выработаны конкретные предложения и меры по совершенствованию нормативно-правовой базы, обновлению методик по работе с молодежью, развитию инфраструктуры молодежной политики.
В качестве докладчиков и экспертов на форуме выступят государственные гражданские служащие, общественные деятели, специалисты в области межнациональных отношений, ученые-конфликтологи, практикующие психологи и юристы.
Особое внимание уделят процессам подготовки и организации волонтерского сопровождения чемпионата мира по футболу в России, работе с футбольными болельщиками.
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