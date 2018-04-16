Калининград принимает Всероссийский форум по профилактике экстремизма

Мой Калининград. В Калининграде состоится Всероссийский форум по профилактике экстремизма в молодежной среде.

В мероприятии, 17 апреля, примут участие заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Роман Балашов , руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев , заместитель председателя правительства — министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко , двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина.

Участниками форума также станут представители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, реализующих государственную молодежную политику по направлениям профилактики асоциальных и деструктивных проявлений в молодежной среде, руководители волонтерских центров по подготовке чемпионата мира по футболу, представители региональных оргкомитетов по подготовке чемпионата мира по футболу, футбольные болельщики, прокомментировали собкору в Калининграде сегодня, 16 апреля 2018 года, в пресс-службе правительтва Калининградской области.

Мероприятие объединит молодежь 45 регионов России. Всего в форуме примут участие 150 человек.

Образовательная программа форума будет выстроена по нескольким практико-ориентированным блокам: законодательство, общественно-государственное взаимодействие, конструирование социальных пространств, создание ценностных сообществ. Запланировано, что в ходе рабочей программы будут выработаны конкретные предложения и меры по совершенствованию нормативно-правовой базы, обновлению методик по работе с молодежью, развитию инфраструктуры молодежной политики.

В качестве докладчиков и экспертов на форуме выступят государственные гражданские служащие, общественные деятели, специалисты в области межнациональных отношений, ученые-конфликтологи, практикующие психологи и юристы.

Особое внимание уделят процессам подготовки и организации волонтерского сопровождения чемпионата мира по футболу в России, работе с футбольными болельщиками.