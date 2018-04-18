Гильерме: «Чемпионство в руках, его нельзя отпускать»

Вратарь «Локомотива» Гильерме после ничьей с «Ахматом» (0:0) в матче 23-го тура чемпионата России отметил, что команда не думает о чемпионстве. По его словам, давления нет, только ответственность

— «Ахмат» борется за то, чтобы остаться в премьер-лиге, а мы — за титул. В первом тайме у нас было три момента. Когда играем с такими закрытыми соперниками, нужно забивать быстрый гол. Тогда было бы легче. Во втором тайме бились до конца. Молодец вратарь у «Ахмата» — выручил в невероятной ситуации.

— Все считают, сколько «Локо» нужно набрать очков, чтобы стать чемпионом. В команде тоже подсчитывают?

— Нет, мы о каждой следующе игре думаем. Скоро матч с «Уфой», которая играет так же, как и «Ахмат». Так что будет тяжело.

— Есть уверенность, что «Локо» с психологической точки зрения справится?

— Давления нет, только ответственность. Чемпионство в руках, его нельзя отпускать.

— Не хватало Денисова?

— Гарик — тот игрок, который помогает выходить из обороны в атаку. И когда мы без мяча, хорошо умеет прессинговать соперника. (Юлия ЯКОВЛЕВА)