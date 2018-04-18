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Гильерме: «Чемпионство в руках, его нельзя отпускать»
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Гильерме: «Чемпионство в руках, его нельзя отпускать» 

Спорт-Экспресс 14 часов назад
Фото: Экспресс-газета
Вратарь «Локомотива» Гильерме после ничьей с «Ахматом» (0:0) в матче 23-го тура чемпионата России отметил, что команда не думает о чемпионстве. По его словам, давления нет, только ответственность
— «Ахмат» борется за то, чтобы остаться в премьер-лиге, а мы — за титул. В первом тайме у нас было три момента. Когда играем с такими закрытыми соперниками, нужно забивать быстрый гол. Тогда было бы легче. Во втором тайме бились до конца. Молодец вратарь у «Ахмата» — выручил в невероятной ситуации.
— Все считают, сколько «Локо» нужно набрать очков, чтобы стать чемпионом. В команде тоже подсчитывают?
— Нет, мы о каждой следующе игре думаем. Скоро матч с «Уфой», которая играет так же, как и «Ахмат». Так что будет тяжело.
— Есть уверенность, что «Локо» с психологической точки зрения справится?
— Давления нет, только ответственность. Чемпионство в руках, его нельзя отпускать.
— Не хватало Денисова?
— Гарик — тот игрок, который помогает выходить из обороны в атаку. И когда мы без мяча, хорошо умеет прессинговать соперника. (Юлия ЯКОВЛЕВА)
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