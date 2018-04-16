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Роналдиньо: «Горжусь, что Месси забил первый гол с моей передачи»
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Роналдиньо: «Горжусь, что Месси забил первый гол с моей передачи» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Легендарный Роналдиньо, посол «Барселоны», поделился мнением о нынешних звёздах катлонцев — Лионеле Месси и Коутиньо.
Вы хорошо ладите с Лионелем Месси. Думали, что он станет мировой звездой, когда впервые встретились с ним?
Когда я перешел в «Барселону», все уже без умолку твердили о пареньке, который выделялся в юношеской команде. Мы могли смотреть матчи юношей, пока ждали начала своих матчей. Он играл в них, и уже в самом юном возрасте было видно, что у него огромный потенциал.
Это ведь вы отдали передачу, когда он забивал свой первый гол за «Барсу»?
Мне приятно думать, что путь одного из величайших футболистов в истории начался при моем участии. Я могу с гордостью говорить, что свой первый гол этот гигант футбола забил с моей передачи!
Зимой ряды «Барселоны» пополнил ваш соотечественник Коутиньо. Как вы оцениваете этого игрока, и что он способен дать «сине-гранатовым»?
Это блестящий игрок. Он показывал это еще в Бразилии, где был на виду с ранних лет. Когда он отправился в «Интер», я играл за «Милан», но уже тогда это был зрелый молодой человек со своим игровым стилем. Даже в юные годы он играл как взрослый. Так что он удивил мир, но не нас — не любителей футбола, которые следят за ним с детства. Мы знали, что он пойдет далеко. Мне очень приятно видеть его в «Барселоне». Думаю, что Коутиньо и «Барселона» подходят друг другу идеально. Мне кажется, это будет очень успешная история.
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