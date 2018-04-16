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Роналдиньо: «Я могу с гордостью говорить, что свой первый гол Месси забил с моей передачи»
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Роналдиньо: «Я могу с гордостью говорить, что свой первый гол Месси забил с моей передачи» 

Soccer News 45 минут назад
Фото: Soccer News
Легендарный бразилец Роналдиньо рассказал о начале карьеры Лионеля Месси в первой команде «Барселоны».
"Когда я перешел в «Барселону», все уже без умолку твердили о пареньке, который выделялся в юношеской команде. Мы могли смотреть матчи юношей, пока ждали начало своих матчей. Он играл в них, и уже в самом юном возрасте было видно, что у Лео огромный потенциал.
Мне приятно думать, что путь одного из величайших футболистов в истории начался при моем участии. Я могу с гордостью говорить, что свой первый гол этот гигант футбола забил с моей передачи!" — приводит слова Роналдиньо сайт УЕФА.
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