Роналдиньо: «Я могу с гордостью говорить, что свой первый гол Месси забил с моей передачи»

Легендарный бразилец Роналдиньо рассказал о начале карьеры Лионеля Месси в первой команде «Барселоны».

"Когда я перешел в «Барселону», все уже без умолку твердили о пареньке, который выделялся в юношеской команде. Мы могли смотреть матчи юношей, пока ждали начало своих матчей. Он играл в них, и уже в самом юном возрасте было видно, что у Лео огромный потенциал.

Мне приятно думать, что путь одного из величайших футболистов в истории начался при моем участии. Я могу с гордостью говорить, что свой первый гол этот гигант футбола забил с моей передачи!" — приводит слова Роналдиньо сайт УЕФА.