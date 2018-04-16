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Судья Карасёв: передёргивает, когда на трибунах рвутся файеры
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Судья Карасёв: передёргивает, когда на трибунах рвутся файеры 

RT на русском 41 минуту назад
Судья Сергей Карасёв, который будет обслуживать матчи чемпионата мира-2018 в России, признался, что негативно относится к пиротехнике на стадионе.
«Мне точно лучше без неё. Эти взрывы банально отвлекают. Я ведь и на поле слышу, как на трибунах рвутся файеры, аж передёргивает. А если в эту секунду на поле ключевой момент? Судья может его пропустить», — заявил Карасёв в интервью RT.
При этом судья подчеркнул, что иногда пиротехнические шоу в исполнении фанатов получаются красивым.
«Мне нравится, когда аншлаги, зрители шумят и скандируют речёвки, а также презентуют баннеры. Это здорово. Да и с пиротехникой возможно другое поведение. Все эти файер-шоу могут выглядеть красиво, но только в том случае, если они потушены и не причиняют вреда здоровью людей. Именно потушены, а не брошены на дорожку, в игрока или судью. В некоторых странах это красивый перформанс и ничего более. У нас, к сожалению, местами бывает, что фанаты хулиганят. Кто-то один дымовую завесу посеял над всеми, все кашляют. И что в этом красивого? Всё равно ничего не видно, а команде штраф», — добавил арбитр.
Ранее Карасёв рассказал, как относится к введению повторов в футболе.
RT на русском: последние новости
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