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Воронежцев предупредили о полутораметровой яме
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Воронежцев предупредили о полутораметровой яме 

Вести Воронеж 41 минуту назад
Фото: Вести Воронеж
Земля проваливается всё больше и больше, написал горожанин. Воронежец с ником Семён Скорлупкин выложил в группе «Типичный Воронеж» видео ямы глубиной около 1,5 м в Железнодорожном районе в понедельник, 16 апреля. Горожанин предупредил об опасности, находящейся рядом с улицей Землячки. По ролику видно, что вблизи ямы проходит грунтовая дорога, недалеко от неё есть жилые дома. По этой территории могут ездить машины и играть дети.
Воронежец воткнул рядом я ямой палку и насадил на неё красное ведро, однако поскольку яма с каждым днём становится всё больше, конструкция обрушилась вниз.
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