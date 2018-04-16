Воронежцев предупредили о полутораметровой яме

Земля проваливается всё больше и больше, написал горожанин. Воронежец с ником Семён Скорлупкин выложил в группе «Типичный Воронеж» видео ямы глубиной около 1,5 м в Железнодорожном районе в понедельник, 16 апреля. Горожанин предупредил об опасности, находящейся рядом с улицей Землячки. По ролику видно, что вблизи ямы проходит грунтовая дорога, недалеко от неё есть жилые дома. По этой территории могут ездить машины и играть дети.

Воронежец воткнул рядом я ямой палку и насадил на неё красное ведро, однако поскольку яма с каждым днём становится всё больше, конструкция обрушилась вниз.