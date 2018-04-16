Менхенгладбахская «Боруссия» поможет в поисках изнасиловавшего девушку фаната

Руководство менхенгладбахской «Боруссии» окажет помощь полиции, которая разыскивает фаната, изнасиловавшего 19-летнюю девушку, сообщает "Советский спорт"

"Это ужасный случай, который мы, безусловно, осуждаем. Мы надеемся, что виновник будет найден и привлечен к ответственности. Жаль, что «Боруссия» теперь связана с таким преступлением. Если мы сможем каким-то образом помочь в поисках преступника, мы это сделаем", — заявил генеральный директор «Боруссии» Штефан Шипперс.

Инцидент произошел 14 апреля в поезде, на котором фанаты возвращались после встречи 30-го тура между «Боруссией» и мюнхенской «Баварией».

Ранее французские тренеры по легкой атлетике Паскаль Маша и Жискар Самба получили обвинения в сексуальных домогательствах.