Кристиян Бистрович: ЦСКА будет стараться выиграть каждый из оставшихся матчей

— Всегда тяжело играть после еврокубковых матчей. «Уфа» компактно действовала на своей половине поля, ждала наших ошибок и играла на контратаках. В первом тайме нам не удалось создать много моментов, а они забили как раз на контратаке. Нам надо было улучшить свою игру во втором тайме. Смогли забить один гол, но не выиграли.

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— Это твой второй подряд матч в стартовом составе. Как оценишь свою игру?

— Думаю, с «Арсеналом» я сыграл лучше. Там играть было легче! Они не «парковали автобус», а атаковали, хотели играть, и мне было легче. Сегодня я не так доволен своим выступлением.

— Но теперь ты чувствуешь себя увереннее?

— Да, это отличный опыт. В моём возрасте можно лишь мечтать о таком.

— У нас очень напряжённый график. Команда сможет справиться с играми в таком режиме?

— Да, у нас не так много игроков, но есть возможности для ротации. Будем стараться выиграть каждый из оставшихся матчей, — рассказал Бистрович в интервью пресс-службе ЦСКА.