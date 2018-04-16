Российский арбитр Карасев поделился мнением о мате в футболе

Российский судья Сергей Карасев высказался о возможности избавиться от использования нецензурной лексики футболистами и болельщиками во время матчей.

"Это хороший вопрос, но он риторический. Это все равно что рассуждать о том, возможно ли искоренить коррупцию в России или это уже ментальность. Знаете, на родине я не посещаю футбол в качестве зрителя, зато часто делаю это в Европе. Не всегда понимаю местный сленг, но осознаю, что и там не всегда говорят о хороших вещах.

Но это эмоции, люди приходят на футбол в конце рабочего дня, им надо их выплеснуть. Не дома же это делать! Значит, надо поругаться на судей и футболистов. Это просто элемент разрядки", — цитирует Карасева RT.

Ранее сообщалось, что Карасев будет работать на матчах чемпионата мира по футболу 2018 года в России.