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Судья Карасёв поделился мнением, возможно ли искоренить мат в российском футболе
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Судья Карасёв поделился мнением, возможно ли искоренить мат в российском футболе 

RT на русском 34 минуты назад
Арбитр Сергей Карасёв рассказал, возможно ли искоренить мат со стороны игроков и болельщиков с трибун во время футбольных матчей.
«Это хороший вопрос, но он риторический. Это всё равно, что рассуждать о том, возможно ли искоренить коррупцию в России, или это уже ментальность. Знаете, на родине я не посещаю футбол в качестве зрителя, зато часто делаю это в Европе. Не всегда понимаю местный сленг, но осознаю, что и там не всегда говорят о хороших вещах. Но это эмоции, люди приходят на футбол в конце рабочего дня, и им надо их выплеснуть. Ну, не дома же это делать. Значит, надо поругаться на судей и футболистов. Это просто элемент разрядки», — подчеркнул Карасёв в беседе с корреспондентом RT.
Ранее арбитр признался, что негативно относится к пиротехнике на стадионе.
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