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На улице 4-я Новоселки проведут сеанс дыхательной гимнастики
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На улице 4-я Новоселки проведут сеанс дыхательной гимнастики 

Управа района Молжаниновский города Москвы 30 минут назад
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
В управе района Молжаниновский во вторник, 17 апреля, для представителей пожилого возраста пройдет мастер-класс по дыхательной гимнастике. Урок проведет профессиональный инструктор по фитнесу филиала «Войковский» ТЦСО «Тимирязевский».
— Мало кто знает, как нужно дышать правильно. А между тем — это очень важный навык, потому что благодаря сознательной работе с дыханием можно изменить свое настроение, здоровье и состояние ума. В кислороде нуждаются все клеточки нашего тела, поэтому с помощью дыхательной гимнастики можно улучшить функционирование практически каждого нашего органа, — отметили в ТЦСО.
Начало в 14.00.
А в 16.00 пройдет урок по скандинавской ходьбе.
— Этот вид спорта неспроста нашел целевую аудиторию среди населения преклонного возраста. Дело в том, что скандинавская ходьба является не только зарядкой. Это полноценная лечебная физкультура, широко применяемая в лечебных и реабилитационных центрах различного профиля, — отметил собеседник издания.
Участников ждут по адресу улица 4-я Новоселки, дом 2 (управа района). Вход свободный, предварительная запись для участия не требуется. (то)
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