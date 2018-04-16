На улице 4-я Новоселки проведут сеанс дыхательной гимнастики

В управе района Молжаниновский во вторник, 17 апреля, для представителей пожилого возраста пройдет мастер-класс по дыхательной гимнастике. Урок проведет профессиональный инструктор по фитнесу филиала «Войковский» ТЦСО «Тимирязевский».

— Мало кто знает, как нужно дышать правильно. А между тем — это очень важный навык, потому что благодаря сознательной работе с дыханием можно изменить свое настроение, здоровье и состояние ума. В кислороде нуждаются все клеточки нашего тела, поэтому с помощью дыхательной гимнастики можно улучшить функционирование практически каждого нашего органа, — отметили в ТЦСО.

Начало в 14.00.

А в 16.00 пройдет урок по скандинавской ходьбе.

— Этот вид спорта неспроста нашел целевую аудиторию среди населения преклонного возраста. Дело в том, что скандинавская ходьба является не только зарядкой. Это полноценная лечебная физкультура, широко применяемая в лечебных и реабилитационных центрах различного профиля, — отметил собеседник издания.

Участников ждут по адресу улица 4-я Новоселки, дом 2 (управа района). Вход свободный, предварительная запись для участия не требуется. (то)