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«Спартак» может отказаться от покупки Максимовича
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«Спартак» может отказаться от покупки Максимовича 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Московский "Спартак" и итальянский «Наполи» пока не могут договориться о трансфере сербского защитника Николы Максимовича. В настоящее время Максимович арендован чемпионами России до конца сезона.
Согласно информации портала «Футбол на куличках», «Наполи» готов продать Максимовича за 14 миллионов евро. «Спартак» не готов платить такую сумму и просит сбавить цену на футболиста в два раза. Переговоры клубов зашли в тупик. Однако «Спартак» и «Наполи» попытаются найти компромисс в конце мая.
27-летний футболист сборной Сербии арендован «Спартаком» зимой до конца сезона. Максимович провел за москвичей 6 матчей в чемпионате и 1 в Кубке страны.
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