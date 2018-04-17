«Спартак» может отказаться от покупки Максимовича

Московский "Спартак" и итальянский «Наполи» пока не могут договориться о трансфере сербского защитника Николы Максимовича. В настоящее время Максимович арендован чемпионами России до конца сезона.

Согласно информации портала «Футбол на куличках», «Наполи» готов продать Максимовича за 14 миллионов евро. «Спартак» не готов платить такую сумму и просит сбавить цену на футболиста в два раза. Переговоры клубов зашли в тупик. Однако «Спартак» и «Наполи» попытаются найти компромисс в конце мая.

27-летний футболист сборной Сербии арендован «Спартаком» зимой до конца сезона. Максимович провел за москвичей 6 матчей в чемпионате и 1 в Кубке страны.