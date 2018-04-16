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Столичный ФК «Спартак» отказался от покупки Максимовича за 14 млн евро
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Столичный ФК «Спартак» отказался от покупки Максимовича за 14 млн евро 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Московский футбольный клуб «Спартак» не будет выкупать у итальянского «Наполи» защитника Николу Максимовича за 14 миллионов евро, сообщает в понедельник Федеральное агентство новостей.
«Стороны не смогли договориться о цене трансфера. Итальянский клуб хочет выручить с продажи 26-летнего игрока больше 14 миллионов евро. По словам источника, красно-белые не против подписания Максимовича, однако за сумму вдвое меньше. Стороны обсудят этот вопрос в конце мая, когда аренда игрока завершится», — говорится в сообщении.
Максимович перешел в «Наполи» из «Торино» за 20 миллионов евро летом 2017 года, однако не сумел пробиться в стартовый состав нового клуба. В зимнее трансферное окно футболиста арендовал «Спартак», который заплатил за пребывание защитника в Москве 800 тысяч евро.
В соглашении между клубами нет опции выкупа, а потому не предусмотрена сумма, за которую чемпионы России могут приобрести права на Максимовича.
В Москве, как и ранее в Неаполе, Максимович не стал игроком основного состава — в текущем розыгрыше чемпионата России защитник принял участие только в шести матчах.
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